Вице-президент США призвал мигрантов не въезжать в страну нелегально

В случае если мигранты не могут приехать в США легально, им не стоит пытаться сделать это незаконными способами, заявил вице-президент страны Майк Пенс на пресс-конференции с президентом Бразилии Мишелом Темером, передает The Hill.

Он заявил, что США — это «самый гостеприимный дом» для мигрантов в истории и в стране гордятся этим наследием. Однако, подчеркнул Пенс, в Соединенных Штатах также ценят законы и признание международных границ.

«Не рискуйте своими жизнями и жизнями ваших детей пытаясь попасть в США по дорогам, которыми управляют наркоконтрабандисты и торговцы людьми. Если не можете приехать легально, то вообще не приезжайте», — сказал вице-президент.

Ранее 17 штатов подали иск к администрации президента США из-за разделения семей нелегальных мигрантов при задержании. Такие действия авторы претензии считают «жестокими и незаконными», а указ Дональда Трампа о их прекращении «иллюзорным».

20 июня президент США запретил разделять семьи мигрантов, которые пытались незаконно попасть в страну. За четыре дня с момента подписания документа родителям вернули 522 ребенка, с которыми они были разлучены после задержания на границе.