Власти США вернули более 500 детей родителям мигрантам

Американские власти вернули попытавшимся пересечь границу мигрантам более 500 детей. Ранее правоохранители забирали детей, а родителей высылали из страны

Фото: Mike Blake / Reuters

Таможенно-пограничная служба США сообщила о возвращении 522 детей родителям, с которыми они были разделены в рамках политики нулевой терпимости. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Возвращение еще 16 детей задерживается из-за погодных условий. В министерстве пообещали, что в будущем будут отправлять детей в места временного содержания только в тех случаях, если семейные связи невозможно подтвердить, родственник — преступник или взрослый может представлять угрозу для ребенка.

В целом, в министерстве пообещали, что в будущем родители смогут узнавать местонахождение их детей и иметь возможность регулярно контактировать с ними после разделения. Выдворяемым из страны мигрантам позволят просить американские власти о том, чтобы забрать ребенка с собой.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделять семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу США. Трамп при этом пообещал, что у США будут «мощные границы» и политика нулевой терпимости будет продолжена.

В апреле администрация Трампа объявила о введении принципа нулевой терпимости к нарушениям при пересечении границы. С тех пор у мигрантов, пытающихся попасть в США, были изъяты около 2 тыс. детей. Всего в центрах временного содержания находится почти 11,5 тыс. детей. ​В Таможенно-пограничной службе США говорили, что мигранты могут использовать детей, которые не родные для них, чтобы пересечь границу. При незаконном пересечении границы мигрантам предъявляются уголовные обвинения, после чего их выдворяют их страны.

Политику разделения семей мигрантов критиковали в ООН, супруга Трампа Меланья называла ее «ненавистной».