Медведев выразил соболезнование родным поэта Андрея Дементьева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным поэта Андрея Дементьева. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил, что Дементьев был уникальным, талантливым и многогранным человеком, а его лирические произведения наполнены любовью к родной стране. Глава правительства также отметил его неповторимый творческий стиль. «Он подарил нам трогательные стихи, многие из которых стали известными, по-настоящему народными песнями», — добавил он.

Ранее соболезнования родным и близким поэта выразил президент России Владимир Путин.

Поэт и телеведущий Андрей Дементьев умер утром 26 июня. Ему было 89 лет. Прощание с поэтом состоится 29 июня в 11:00 мск в Зале им. Чайковского.

За свою жизнь Дементьев издал около 40 сборников стихов. С 1981 по 1992 год он был главным редактором журнала «Юность». Также с конца 1980-х годов Дементьев работал ведущим телепередач «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва». Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и орденом Почета.