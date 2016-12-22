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Стала известна дата прощания с поэтом Андреем Дементьевым
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Стала известна дата прощания с поэтом Андреем Дементьевым
Общество, 17:17
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Стала известна дата прощания с поэтом Андреем Дементьевым

Прощание с поэтом и телеведущим Андреем Дементьевым состоится 29 июня в 11:00 в Зале им. Чайковского. Об этом РБК рассказала вдова поэта Анна Пугач.

По ее словам, точное место захоронения еще не определено. «Может быть, на родине», — пояснила она. Дементьев умер 26 июня на 90-м году жизни. В беседе с РБК Пугач заявила, что не знает точного диагноза, приведшего к смерти поэта. «Все полыхнуло разом, праздничные дни, простуда, а дальше…», — отметила она. Президент Владимир Путин принес соболезнования родным Дементьева.

Дементьев родился в Твери (тогда город назывался Калинин) в 1928 году. Поэт был почетным членом Российской академии художеств, входил в Союз писателей СССР, с 1981 по 1992 год был главным редактором журнала «Юность». Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и орденом Почета.

За свою жизнь Дементьев написал более 40 сборников стихов и более сотни песен («Натали», «Отчий дом», «Каскадеры»). С конца 1980-х годов Дементьев был ведущим телепередач «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва». С 1997 по 2001 год возглавлял бюро РТР в Израиле, с 2001 года вел еженедельную программу «Виражи времени» на «Радио России».

Теги: смерть , поэт , Андрей Дементьев
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