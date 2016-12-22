Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным поэта Андрея Дементьева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким поэта, которого так любят в России», — сказал Песков.

Ранее жена Андрея Дементьева Анна Пугач сообщила РБК, что поэт умер в возрасте 89 лет. Она отметила, что не знает точного диагноза мужа.

Дементьев являлся почетным членом Российской академии художеств. Также он состоял в Союзе писателей СССР, а в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность». Поэт издал около 40 сборников стихов. В конце 1980-х Дементьев стал ведущим таких программ, как «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов», «Добрый вечер, Москва».

Дементьев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III, IV степени и орденом Почета и другими.

