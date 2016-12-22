Первый замгендиректора «Газпром экспорт» покинет компанию

Первый замгендиректора «Газпром экспорта» Николай Дубик покинет компанию, сообщили «Интерфаксу» несколько источников в отрасли и подтвердил РБК собеседник в «Газпром экспорте».

«Да, Дубик уходит», — сказал источник РБК. По его мнению, причиной могли стать трудности в процессе оспаривания решения арбитража в Стокгольме, поскольку Дубик — один из тех, кто вел юридическую работу по этому поводу.

Второй собеседник РБК в компании сказал, что Дубик давно не появлялся на работе в петербургском офисе компании.

Пресс-секретарь «Газпром экспорта» Ирина Сударикова отказалась комментировать РБК информацию об отставке Дубика и ее причинах.

Дубик в 1992–1997 годах занимал различные должности в Конституционном суде России. С 1997 по 2015 год работал в «Газпроме» в должностях от заместителя начальника отдела до члена правления. В 2015–2017 годах стал начальником юридического департамента. С 2017 года работал первым замгендиректора «Газпром экспорта».

В феврале 2018 года арбитраж Торговой палаты Стокгольма взыскал с «Газпрома» $4,63 млрд в пользу «Нафтогаза Украины» за недопоставку газа по транзитному контракту. С учетом долга украинской компании, «Газпром» оставался должен $2,56 млрд. В конце марта «Газпром» обжаловал решение в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции, позднее компания потребовала полностью отменить решение по транзитному контракту с «Нафтогазом». В июне «Газпром» добился приостановки решения суда по спору с украинской компанией.