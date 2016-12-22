В бундестаге оценили ежемесячный ущерб ФРГ из-за санкций против России

Депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия» заявил, что Германия каждый месяц теряет €618 млн из-за санкций, которые были введены в отношении России.

Он отметил, что ФРГ из всех входящих в Европейский союз стран страдает больше всего. Фронмайер уточнил, что на Германию приходится 40% всего ущерба, который наносится странам ЕС из-за антироссийских санкций.

«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — возмутился депутат.

Кроме того, он заявил, что введенные против России санкции и вытекающие из этого ухудшения в торговых отношениях с Москвой идут вразрез с национальными интересами ФРГ.