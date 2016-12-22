Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, невзирая на подаваемые ими сигналы бедствия. Об этом сообщает Independent.

Отмечалось, что итальянские спасатели в минувшее воскресенье получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, по словам итальянским чиновников, суда находились в территориальных водах Ливии, поэтому ответственность за спасение людей лежит на Триполи.

В начале июня власти Италии и Мальты запретили судну Aquarius с 629 нелегальными мигрантами на борту заходить в свои порты. При этом министр внутренних дел Маттео Сальвини указал, что «цель состоит в том, чтобы гарантировать мирную жизнь этим детям в Африке и нашим детям в Италии». Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщал, что к судну направили два патрульных катера с врачами для оказания помощи беженцам.

В результате судно зашло в испанский порт Валенсию, оттуда их согласилась принять к себе Франция. Вместе с тем, почти 300 мигрантов решили остаться в Испании.

После инцидента президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал Рим за отказ принимать мигрантов. Французский лидер также призвал вводить санкции против стран, которые не принимают беженцев. В ответ Сальвини назвал Макрона высокомерным, призвав его «показать щедрость фактами, открыв французские порты» для всех беженцев. Итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майон подчеркивал, что в Италии сложилась чрезвычайная иммиграционная ситуация, в связи с чем период, когда Рим «брал на себя все», завершился.