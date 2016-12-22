Макрон призвал ввести санкции против отказавшихся принять мигрантов стран

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ввести экономические санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Педро Санчесом, передает AFP.



«С нами не могут быть страны, которые получают большую выгоду от солидарности с ЕС и требуют соблюдения национальных интересов, когда речь идет о мигрантах», — сказал французский лидер. Он отметил, что выступает за то, чтобы были введены в санкции против тех, кто не хочет сотрудничать.

В июне Италия отказалась давать разрешение судну Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, причалить в своем порту. Такое решение было принято в МВД страны. На борту судна находились около 123 детей и беременные женщины. В результате МВД направило судно к берегам Мальты, которая тоже отказалась принимать его. В конце концов, принять мигрантов с судна Aquaris согласилась Франция.



Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна попросил у НАТО защиты от притока беженцев. По его словам, Италия «находится под атакой», и он просит Североатлантический альянс предоставить ему защиту. В 2017 году в Италию по морю прибыли 171 тыс. мигрантов из Африки.