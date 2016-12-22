Сирийские войска и группировка оппозиции отразили нападение террористов

На северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии правительственные войска вместе с формированием «Свободной сирийской армии» отразили нападение боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, передает «РИА Новости».

Как сообщили в центре, террористы совершили атаку в ночь на субботу, 23 июня. Их целью была девятая танковая дивизия, расположенная около населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. На данный момент сирийские военные продолжают оборонительный бой.

В сообщении Центра по примирению сторон отмечается, что помощь в отражении атаки попросили командиры местных группировок «Свободной сирийской армии», которые в субботу, 23 июня, перешли на сторону правительственных войск. Свой запрос они послали через российский Центр по примирению. В результате совместными силами сирийских военных и оппозиции удалось остановить террористов. На данный момент предпринимаются меры, чтобы защитить местное население.

В Центре по примирению отметили, что в результате боестолкновения​ погибли пять сирийских военнослужащих, 19 получили ранения. Также под удар боевиков попали жители Дамы и Дейр-Дамы, но сколько среди них было убитых и пострадавших, не сообщается.

В пятницу, 22 июня крупная группировка «Свободной сирийской армии» перешла на сторону официального Дамаска. Решение принял лидер подразделения «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес. По его словам, он и его люди будут бороться с боевиками из «Джабхат ан-Нусры» и с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, абу Слес передал под контроль правительственных войск населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль, которые занимали его боевики.