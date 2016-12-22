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Постпред США не исключила ответственности России за эскалацию в Сирии
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Постпред США не исключила ответственности России за эскалацию в Сирии
Политика, 02:02
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Постпред США не исключила ответственности России за эскалацию в Сирии

Россия будет нести ответственность за эскалацию конфликта в Сирии, если в стране не прекратятся нарушения режима перемирия. Об этом заявил постпред США при ООН Никки Хейли, говорится на сайте представительства.

«Нарушения сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии должны прекратиться. Мы ожидаем, что Россия сделает все возможное, чтобы обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, установлению которого она способствовала», — заявила Хейли.

«Россия должна использовать свое влияние, чтоб остановить нарушения сирийского режима и дальнейшие дестабилизирующие действия на юго-западе и на всей территории Сирии», — отметила постпред США.

По ее словам, сирийский режим президента Башара Асада активизировал военные операции в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Хейли привела данные ООН, согласно которым в результате недавних военных операций погибли или были вынуждены покинуть районы проживания более 11 тыс. сирийцев.

Накануне стало известно, что не менее 20 человек погибли и еще сотни были ранены при обстрелах в сирийской провинции Дераа. В регионе проходит наступление сирийских правительственных войск, военная операция ставит под угрозу безопасность около 750 тыс. жителей провинции. Большую часть Дераа контролирует сирийская оппозиция.

В Госдепе США 15 июня пригрозили Дамаску «жесткими мерами» в случае наступления сирийских войск на юго-западе страны. При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал РБК, что применение таких мер против Сирии «совершенно недопустимо». Он пообещал, что Москва проанализирует ситуацию в зонах деэскалации в Сирии.

Теги: Сирия , зоны деэскалации , Никки Хейли
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