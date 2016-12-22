Песков прокомментировал сроки встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили, что сообщат о встрече президента США Дональда Трампа и лидера России Владимир Путина, после того, как будут готовы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, о том, что лидеры двух стран встретятся в ближайшем будущем после поездки в Москву советника Трампа Джона Болтона, передает ТАСС.



«Мы сообщим, как только будем готовы», — сказал Песков.

В интервью телеканалу SNBC Помпео сказал, что Трамп и Путин встретятся в «ближайшем будущем» после того, как Болтон посетит Россию. «Я не знаю, какое расписание у президента. Я знаю, что посол Болтон поедет в Москву. В воскресенье или понедельник он будет встречаться со своим коллегой. И я думаю, что вероятно, президент Трамп встретиться со своим коллегой в ближайшем будущем после этой встречи», — сказал госсекретарь.

Советник президента США Джон Болтон посетит Москву после встречи 23-27 июня с союзниками США. Во время своей поездки в Россию он обсудит условия предстоящей встречи Путина и Трампа. В Кремле не исключили, что в ходе этого визита советник американского президента встретится с российским лидером. Также планируется встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с Болтоном.



В мае пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп могут провести встречу после саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля. В четверг, 21 июня, агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на свои источники сообщили, что Трамп рассматривает возможность встречи с Путиным в июле.