В Кремле допустили встречу Путина и советника Трампа

Президент России Владимир Путин может встретиться 27 июня с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.



«Прорабатывается вопрос, но пока неизвестно», — сказал он.

В четверг, 21 июня, сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить параметры грядущей встречи Владимир Путина и Дональда Трампа. Он посетит Москву после встреч 23–27 июня в Лондоне и Риме с союзниками США, где будут обсуждаться вопросы национальной безопасности.

В Кремле подтвердили визит Болтона в Москву, но не раскрыли деталей. Поездка Болтона в Москву станет первым с апреля 2017 года визитом высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома. В апреле прошлого года Россию посетил занимавший тогда должность государственного секретаря Рекс Тиллерсон. В ходе его переговоров с главой россйского МИДа Сергеем Лавровым основной темой была ситуация в Сирии и обострение отношений между США и Россией.

Как сообщало издание The Times, Болтон — один из самых «резко настроенных антироссийских политиков» в Республиканской партии. В 2013 году он заявил, что США должны пытаться «причинить Путину боль». В 2017 году Болтон назвал президента России лжецом, после того, как Путин заявил, что Москва не вмешивалась в американские президентские выборы.

В мае пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться после саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля. 21 июня агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на свои источники сообщили, что Трамп рассматривает возможность встречи с Путиным в июле.