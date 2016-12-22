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Трамп допустил встречу с Путиным в июле
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Трамп допустил встречу с Путиным в июле
Политика, 21 июн, 21:05
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Трамп допустил встречу с Путиным в июле
Встреча между Трампом и Путиным может состояться в июле, допустил президент США. В Кремле до этого отмечали, что саммит пройдет не раньше окончания саммита НАТО
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.

По его словам, она может состояться в июле.

Заявления Трампа прозвучали во время встречи с губернаторами в Белом доме, рассказали Bloomberg два осведомленных источника. Один из них сказал, что президенты могут встретиться либо до саммита НАТО 11 июля, либо после визита президента США в Великобританию 13 июля. Переговоры двух лидеров, по данным собеседников агентства, состоятся «во время европейского визита Трампа, о котором уже было объявлено».

Ранее в четверг, 21 июня, в Москву вылетел советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, его мандат предусматривает обсуждение возможности будущих переговоров двух лидеров, рассказали в Белом доме.

В Кремле от конкретных комментариев относительно будущих переговоров двух лидеров пока воздерживаются. Во вторник, 19 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил лишь, что встреча, если она состоится, пройдет после саммита НАТО (он запланирован на 11–12 июля).

Кроме того, 18 июня российский МИД в сообщении о телефонном разговоре министра Сергея Лавров с главой Госдепа Майком Помпео написал, что одной из тем стал «график политических контактов между Россией и США на ближайшее время».

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Единственная полноценная двусторонняя встреча президентов состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. После нее ожидались отдельные переговоры в ноябре на полях саммита АТЭС, но они не состоялись. Песков тогда говорил, что встреча сорвалась из отсутствия гибкости со стороны США.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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