Лавров рассказал о плане встретиться с советником Трампа в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает «РИА Новости».

«Конечно», — сказал Лавров в ответ на вопрос о том, запланирована ли такая встреча в ходе предстоящего визита Болтона.

Советник президента США ​по национальной безопасности отправится в Москву для обсуждения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите Болтона, однако не раскрыл деталей.

Приезд Болтона станет первым официальным визитом высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома в Москву с апреля прошлого года, когда Россию посетил экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Болтон — член Республиканской партии, с 2005 по 2006 год был представителем США при ООН. По данным The Times, он считается «одним из самых резко настроенных антироссийских политиков в партии».