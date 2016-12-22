Глава МИД Молдавии попросил «не реагировать нервно» на резолюцию ООН

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что Москва «не должна нервно реагировать» на резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVR.

По его словам, в Кремле знают об этих требованиях, поэтому Россия должна соблюдать обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Тогда Россия обязалась вывести войска из Приднестровья к 2002 году, однако это не было сделано.

Ульяновский также назвал принятую резолюцию ООН по Приднестровью «успехом парламента [Молдавии], правительства и коллег в МИДе». «Приднестровский конфликт не является внутренней проблемой, а нарушением международного права третьей страной, которая разместила войска на нашей суверенной территории», — подчеркнул глава МИД.

За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против высказались 15 стран, еще 83 воздержались. По словам Ульяновского, в резолюции указан призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. При этом резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.

В июле 1992 года Россия после эскалации конфликта в Приднестровье ввела туда своих миротворцев, сейчас там находится оперативная группа российских войск (бывшая 14-я общевойсковая армия).

В июле 2017 года кабмин Молдавии принял декларацию с призывом к России о выводе войск из Приднестровья. В августе 2017 года премьер-министр Павел Филипп заявлял, что Молдавия поднимет этот вопрос в Генассамблее ООН. В МИД России назвали эти действия недружественными и провокационными.