Кишинев пригрозил Москве подсчитать ущерб от «оккупации» Приднестровья

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду назвал российских военнослужащих в Приднестровье «оккупационными силами» и пригрозил подсчитать потери от присутствия России в регионе за последние 25 лет. Об этом Канду рассказал в интервью газете Latvijas Avize.

«Мы считаем, что около 2 тыс. российских солдат являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья», — пояснил Канду.

По словам спикера, Молдавия попробует внести в ООН вопрос о «незаконном присутствии» российских сил в Приднестровье, а также нанять международную юридическую фирму для подсчета потерь от действий Москвы, которые Канду назвал «нарушением международного права». «Счет [потерь] будет измеряться в миллиардах долларов», — сказал он.

В августе МИД Молдавии грозился поднять вопрос о выводе российских войск с территории страны на 72-й сессии Генассамблеи ООН.