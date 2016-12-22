В Госдуме ответили на обвинения в «оккупации» Россией Приднестровья

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с РБК прокомментировал обвинения со стороны Кишинева в адрес России об «оккупации» Приднестровья.
«Причина этих обвинений — это продолжение конфликта между пророссийским президентом Молдавии и парламентом, который позитивно относится к Западу. Парламент использует надуманные обвинения, пытаясь сделать из России внешнего врага и делая такое соответствующие негативное позиционирование», — рассказал РБК Швыткин.
По его словам, проблематично предсказать, когда закончатся такие обвинение со стороны молдавских депутатов. «Но если в парламенте не понимают, то народ должен понимать, что миротворцы являются заслоном для предотвращения конфликта и эскалации со стороны экстремистов», — добавил Швыткин.
Накануне спикер парламента Молдавии Андриан Канду назвал российских военнослужащих в Приднестровье «оккупационными силами». Он также заявил, что Молдавия может подсчитать потери от присутствия России в Приднестровье за последние 25 лет.
По словам Канду, Молдавия попробует внести в ООН вопрос о «незаконном присутствии» российских военных в регионе. Кроме того, Кишенев может нанять международную юридическую фирму, которая займется подсчетом убытков от действий России в Приднестровье. Спикер назвал эту деятельность «нарушением международного права». Он отметил, что счет убытков «будет измеряться в миллиардах долларов».Военнослужащие Вооруженных Сил России дислоцированы в Приднестровье на основании молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в регионе. Российские солдаты выполняют функцию миротворцев, занимаются охраной складов и вооружения, оставшихся со времен Советского Союза.