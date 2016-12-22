В России разработали материал для защиты модулей МКС от метеоритов

Инженеры разработали материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, который выдерживает попадание метеоритов диаметром до 11,5 мм. Об этом сообщил начальник лаборатории РКК «Энергия» Леонид Бурылов на круглом столе Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД), передает корреспондент РБК.
«Проверенные экспериментальным путем разработки материалов доказывают, что мы создали оболочку, которая может выдержать попадание частиц диаметром 11,5 мм на скорости порядка 7 км/с», — пояснил Бурылов.
«Энергия» занимается разработкой первого российского космического корабля на базе «Союза», который способен доставлять и возвращать грузы с орбиты. В мае в ракетно-космической корпорации сообщили, что в августе 2019 года состоится испытательный полет аппарата. Ранее «Энергия» продала долю акций в компании по разработке космического корабля с солнечным парусом и держателя патентов по освещению поверхности Земли из космоса с помощью специальных пленочных конструкций.