Пенс пригрозил скорым выходом США из ядерной сделки с Ираном

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на конференции американо-израильского комитета по общественным связям, заявил, что Вашингтон не допустит создания ядерного оружия со стороны Ирана, сообщает газета Times of Israel.

«США никогда не позволят Ирану завладеть ядерным оружием», — сказал он. По его словам, Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, а также оказывает поддержку терроризму.

Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пока не стал вводить повторные санкции против Тегерана, чтобы дать возможность урегулировать разногласия в ядерной сделке. При этом вице-президент добавил, что больше Трамп подобных послаблений делать не будет. «Не ошибитесь, это их последний шанс. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее», — заключил Пенс.​

Накануне, 5 марта, глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что США и европейские страны нарушают условия ядерной сделки. По его словам, в первую очередь в этом виновата политика Вашингтона. Именно США, как считает Зариф, подталкивают европейцев к продолжению давления на Тегеран.