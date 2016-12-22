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Тегеран обвинил США и Европу в нарушении условий ядерной сделки
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Тегеран обвинил США и Европу в нарушении условий ядерной сделки
Политика, 05 мар, 12:41
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Тегеран обвинил США и Европу в нарушении условий ядерной сделки
США и Европа нарушают условия ядерной сделки, затягивая отмену ограничений, направленных против Ирана, уверен глава МИД Исламской Республики Мохаммад Зариф. Это ошибка, о которой европейцы «будут сожалеть», заявил он
Мохаммад Зариф (Фото: Neil Hall / Reuters)

США и европейские страны нарушают условия ядерной сделки, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Зариф в интервью Etemaad. При этом сам Иран все взятые на себя обязательства выполнил, уверен министр. 

Зариф подчеркнул, что в первую очередь в этом виновата политика Вашингтона. Именно США подталкивают европейцев к продолжению давления на Тегеран, полагает он. «В некоторых случаях европейцы не выполняли свои обязательства, особенно в области банковских отношений, из-за политики США. США и Европа не могут диктовать условия стране, которая выполнила свои обязательства. Такое поведение для них опасно, потому что Иран отреагирует соответствующим образом», — сказал глава МИД Ирана.

Зариф прокомментировал рассмотрение в Совбезе ООН антииранской резолюции о ситуации в Йемене в конце февраля. Документ, предложенный западными странами, глава МИД Ирана назвал «оскорблением разумного стремления к миру». Зариф отметил, что этот документ защищал позицию агрессора в Йемене — Саудовской Аравии и коалиции стран Персидского залива, возлагая ответственность за эскалацию на Тегеран. «Европейцы уже допускали ошибки, достойные сожаления. Сегодня они повторяют ту же ошибку и, несомненно, будут сожалеть о ней. Исламская Республика Иран имеет свою собственную политику и будет ее проводить», — сказал он. Глава иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что, несмотря на обвинения в адрес Тегерана о поставках оружия хуситам, именно западные страны продают оружие другому участнику конфликта — Саудовской Аравии.

Министр особо отметил, что эта резолюция была заветирована Россией. Зариф подчеркнул, что российское вето позволило сохранить престиж Совбеза. В то же время, отвечая на вопрос журналиста, он не стал утверждать, что подобное можно назвать «новой главой» в развитии отношений двух стран.

В понедельник, 5 марта, в день выхода интервью, в Тегеран прибыл глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан. Как сообщает France24, в преддверии визита ле Дриан заявил, что Ирану грозят новые санкции на фоне продолжения ракетной программы. Он отметил, что Иран продолжает разработку баллистических ракет с дальностью полета в несколько тысяч километров. Это, подчеркнул министр, нарушает резолюцию Совбеза.

До этого, 3 марта, с комментарием об иранской ракетной программе выступил замначальника штаба вооруженных сил Ирана Масуд Джазеайри. Он заявил, что Тегеран готов отказаться от разработки ракет только в том случае, если США и Европа также уничтожат свое ракетно-ядерное вооружение.

Ядерная сделка с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенная в 2015 году, подразумевала постепенную отмену санкций в обмен на прекращение разработки Ираном собственного ядерного вооружения. Тегеран обязывался допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Это соглашение подписали Иран, Россия, США, Германия, Франция, Великобритания и Китай.

Трамп продлил приостановку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки
Политика

С критикой соглашения после избрания выступил президент США Дональд Трамп, назвавший его «одной из худших сделок» из всех, которые заключал Вашингтон. Глава Белого дома настаивает на его пересмотре или отмене. Несмотря на это, в середине января Вашингтон в очередной раз продлил приостановку санкций против Ирана в соответствиями с условиями сделки.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Иран , ядерная сделка
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