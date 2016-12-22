Собянин рассказал об ущербе от урагана в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больницах после урагана находятся 16 пострадавших, из которых один — в тяжелом состоянии. Об этом он написал на своей странице в Twitter. В субботу, 21 апреля, Департамент здравоохранения столицы сообщал о 14 госпитализированных.

Собянин отметил, что, по словам врачей, жизням остальных ничего не угрожает. Всем пострадавшим «оказывается вся необходимая помощь».

Также мэр рассказал, что результате урагана были повалены более 1 тыс. деревьев и повреждены кровли 34 домов​. Собянин сказал, что до вечера, 22 апреля, большинство поваленных деревьев должны быть убраны, а за три дня будут отремонтированы поврежденные кровли. Он отметил, что на ликвидацию последствий урагана были направлены более 2 тыс. человек.

«Ураганы и штормы огромной силы, приносящие страдания и разрушения, к сожалению, становятся для Москвы обычным явлением. Будем бороться», — написал столичный мэр.

Ураган пронесся по столице в субботу, 21 апреля. Самая сильная скорость ветра была зафиксирована в Смоленской и Московской областях, а именно 29 и до 30 м/с соответственно. Как сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец, такого сильного ветра в апреле синоптики не фиксировали за 140 лет метеонаблюдений.

Как сообщили в московском Департаменте здравоохранения, в результате урагана пострадали 17 человек, в том числе трое детей. В столице жертвой стихии стала одна девочка. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. В Подмосковье жертвой стал один человек, пострадали восемь, в том числе один ребенок. Среди них трое были госпитализированы.