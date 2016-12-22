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Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек
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Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек
Общество, 12:16
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Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек

Число пострадавших от урагана в Московской области увеличилось до восьми человек, среди них один ребенок. Трое раненых госпитализированы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

​«Трое из пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Марков.

Накануне в Москве и Подмосковье прошел ураган с дождем. Правительство Московской области сообщало, что в результате непогоды в регионе погиб один мужчина в Мытищах. Трое пострадавших (двое в Люберцах и один — в Лыткарино) были госпитализированы.

Последствия шторма в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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В Москве в результате шторма погибла одна девочка и пострадали 17 человек.

По данным «РИА Новости», которое ссылается на сообщение МЧС России, в Москве во время урагана было повалено 580 деревьев, повреждены крыши более 30 домов и пострадали 92 машины. Задержалось движение четырех электричек и четырех поездов на МЦК на 30 мин.

В Подмосковье 655 домов в 25 населенных пунктах остались без света, упали более 145 деревьев и были повреждены 17 автомобилей. На Московской железной дороге (МЖД) задержалось движение 31 пассажирского пригородного поезда и двух поездов дальнего следования.

Теги: Подмосковье , ураган , пострадавшие , Минздрав
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