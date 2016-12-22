Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана

В результате урагана в Московской области погиб один человек, пострадали трое. Об этом сообщает правительство региона.

Два человека пострадали в Люберцах, один в Лыткарино. Все они госпитализированы.

Жертвой стал мужчина, погибший из-за падения строительного вагончика в Мытищах. Канал Следственного комитета в «Там Там» уточняет, что он проходил мимо бытовок, установленных одна на другую. Сильный порыв ветра снес верхнюю, она упала на человека.

В области повалено 61 дерево, обесточены 48 населенных пунктов, в которых проживают около 13 тыс. человек.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила о перебоях в движении электричек в связи с непогодой. Они коснулись в основном Савеловского и Ярославского направления, однако позже появилась информация о перебоях на Курском направлении.

В Москве, по данным Депздрава, пострадали 17 человек, погибла одна девочка.