СК начал проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования в результате урагана двух несовершеннолетних на севере Москвы, одна из которых погибла. Об этом говорится в сообщении СУ СКР по столице.
По данным СК, накануне вечером в Москве на двух несовершеннолетних девочек, 2002 и 2004 года рождения, упали фрагменты мусорного контейнера. Девочек госпитализировали, но одна из них умерла от полученных травм, несмотря на оказанную экстренную медпомощь.
Прокуратура Москвы проконтролирует ход и результаты доследственной проверки СК по факту смерти девочки. Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства по факту падения на ребенка частей мусорного контейнера.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокое соболезнование родителям погибшего ребенка.
Всего, по данным столичного департамента здравоохранения во время урагана в городе пострадали 17 человек, 14 из которых были госпитализированы, включая троих детей.
В Подмосковье в результате урагана пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Трое раненых госпитализированы. Жертвой непогоды стал один мужчина в Мытищах.
По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, такого сильного ветра, как накануне, в апреле не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Самые сильные ветры были зафиксированы в Смоленской и Московской областях — 29 и до 30 м/с соответственно.