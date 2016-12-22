На митинге в Ереване полиция задержала 11 активистов

Полиция в Ереване задержала в городе 11 человек. Об этом заявил РБК пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

«Задержали 11 человек за административные правонарушения. Только в Ереване», — уточнил он.

«Мы возобновляем наши протесты не только в Ереване, но и в других городах и селах республики», — призвал сторонников лидер оппозиции Давид Санасарян, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента с места событий. По данным агентства, полиция задержала Санасаряна и нескольких оппозиционеров на улице Амирян.

О том, что участники акции «Мой шаг», организованной по инициативе парламентского депутата Никола Пашиняна, начали очередное шествие 21 апреля, сообщает издание news.am.

Шествие началось в районе седьмого Норкского массива в городе, его участники движутся по направлению к остальным Норкским массивам. Со стороны улицы активистов ограждают полицейские, не позволяя им перекрыть движение. Некоторые участники шествия с флагами залезли на крыши машин.

Протесты в Ереване начались 13 апреля. Активисты выступают против премьерства экс-президента страны Сержа Саргсяна. В день его официального назначения, 17 апреля, лидер протестующих Никол Пашинян объявил в Армении «бархатную, народную и мирную революцию». 20 апреля ​число задержанных участников акции протеста в Ереване достигло 233.

Ранее Саргисян заявлял, что продолжающиеся в Ереване протесты негативно сказываются на экономическом развитии страны. Он также отметил, что права и свободы человека являются приоритетом.