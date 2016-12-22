Саргсян увидел негативный эффект на экономику из-за протестов в Ереване

Продолжающиеся в Ереване акции протеста негативно влияют на экономическое развитие Армении, заявил премьер-министр страны Серж Саргсян, передает издание Aysor.

Права и свободы человека являются приоритетом, сказал он, отвечая на вопрос, влияет ли активность митингов на экономическое развитие страны. «Эти основные права, если они реализуются в рамках логики, никоим образом не будут препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся непропорциональными, когда они превращаются в пробки в Ереване, то, как вы думаете, могут они иметь положительный эффект?» — задался вопросом Саргсян.

Он отметил, что в последние годы в Армении был только один спокойный год, когда не было внешней или внутренней нестабильности. «Наверное, 2017 был единственным годом, когда на улицах не было митингов, туристы могли приезжать в Ереван, инвесторы могли приезжать и делать инвестиции», — заявил он. Премьер подчеркнул, что в тот год Армения достигла экономического роста в 7,5%.

Представители оппозиции Армении начали массовые акции протеста с 13 апреля. Они выступали против кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Однако 17 апреля армянский парламент, несмотря на акции протеста, избрал Саргсяна главой правительства. В связи с этим лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил «бархатную революцию». 18 апреля в Ереване продолжились акции протеста. Демонстранты заблокировали вход в здание Министерства иностранных дел страны, а также шествием дошли до резиденции премьер-министра Армении. При этом, как сообщает ТАСС, Пашинян призвал протестующих сохранять спокойствие и не предпринимать агрессивных действий. Затем, по данным портала News.am, протестующие выдвинулись в сторону проспекта Баграмяна, а оттуда направились на площадь Республики. Там Никол Пашинян призвал сторонников расходиться по домам, а утром 19 апреля продолжить протестные действия.