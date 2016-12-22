Путин поздравил нового главу Кубы с избранием

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Государственного совета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем и поздравил его с избранием на пост главы республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поздравил Диас-Канеля с днем рождения, пожелал здоровья и успехов в ответственной деятельности. Президент также подтвердил готовность оказывать содействие руководству Кубы в проведении социально-экономической модернизации республики. В свою очередь, Диас-Канель отметил приверженность в углублении связей с Россией. Стороны также договорились о последовательной реализации двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

В разговоре участвовал и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро. Путин выразил свою признательность Кастро за многолетнюю совместную работу и личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Ранее Путин в телеграмме к Кастро назвал его «мудрым и дальновидным политиком».

Главой Кубы Рауль Кастро стал в феврале 2008 года, он получил эту должность от старшего брата Фиделя Кастро. В декабре 2017 года Кастро объявил, что подаст в отставку в апреле 2018 года.

Парламент Кубы 19 апреля утвердил председателем Госсовета Кубы бывшего первого вице-президента Мигеля Диаса-Канеля. Он стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года.