Путин поблагодарил Рауля Кастро после утверждения нового главы Кубы

Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего лидера Кубы Рауля Кастро за многолетнее взаимодействие, способствовавшее развитию отношений двух стран. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Кастро пользуется большим уважением «как настоящий друг России, как мудрый и дальновидный политик».

Кроме того, российский президент направил поздравительную телеграмму новому главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, утвержден на пост председателя Государственного совета страны.

Путин выразил уверенность, что под руководством нового лидера республика продолжит «продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией».

Рауль Кастро возглавлял Кубу с февраля 2008 года, он получил эту должность после старшего брата Фиделя Кастро. С 1976 года Рауль занимал пост первого вице-президента республики и фактическим являлся преемником Фиделя. Рауль Кастро неоднократно заявлял, что не планирует избираться на третий срок. В декабре 2017 года он объявил, что подаст в отставку в апреле 2018 года. С апреля 2011 года Рауль Кастро также является первым секретарем Компартии Кубы.

19 апреля парламент Кубы утвердил председателем Госсовета страны единственного кандидата на этот пост — бывшего первого вице-президента Мигеля Диаса-Канеля. Политик стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года. Основной задачей на новом посту Диас-Канель назвал, по данным Reuters, сохранение преемственности идей кубинской революции, «лидером которой остается Рауль Кастро».

Кубинской революцией (1953–1959 годы) считается период вооруженной борьбы за власть в стране между «Движением 26 июля» во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой и силами режима Фульхенсио Батисты.