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Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
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Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
Политика, 16:38
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Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
Парламент Кубы утвердил Мигеля Диаса-Канеля в должности главы Государственного совета республики — высшей в стране. Он стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро с 1959 года
Мигель Диас-Канель (Фото: Alejandro Ernesto / Reuters)

Бывший первый вице-президент Кубы Мигель Диас-Канель официально утвержден председателем Государственного совета страны, сообщают AFP и Reuters со ссылкой на заявление Национального собрания народной власти Кубы (парламент страны).

Мигель Диас-Канель стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года.

В своем выступлении после объявления результатов голосования Диас-Канель объявил, что видит в качестве своей основной задачи сохранение преемственности идей кубинской революции, «лидером которой остается Рауль Кастро». Новый лидер Кубы также объявил, что внешняя и внутренняя политика республики останется неизменной, сообщает Reuters. ​Мигель Диас-Канель был единственным кандидатом на пост нового лидера страны.

Мигель Диас-Канель родился 20 апреля 1960 года, получил образование инженера-электрика. С 1982 по 1985 год проходил службу в армии. В 1985 году стал преподавателем в Центральном университете Лас-Вильяс «Марта Абреу», а 1986 году вступил в Союз молодых коммунистов (Unión de Jóvenes Comunistas) и начал партийную карьеру. С 2009-го по 2012 год был министром высшего образования Кубы.

С марта 2012 года занимал должность заместителя председателя Совета министров по вопросам образования, науки, культуры и спорта. 24 февраля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.

Предыдущий лидер страны Рауль Кастро возглавлял Кубу с февраля 2008 года, должность он получил после своего старшего брата Фиделя. С 1976 года Рауль был первым вице-президентом республики и фактическим преемником Фиделя Кастро, полтора года он исполнял обязанности главы республики после досрочной отставки старшего брата из-за болезни.

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До своей официальной отставки с поста главы Госсовета Кубы 86-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что баллотироваться на третий срок не намерен. В декабре 2017 года он объявил, что покинет пост в апреле 2018 года. С апреля 2011 года Рауль Кастро также является первым секретарем Компартии Кубы.

Кубинской революцией называют период вооруженной борьбы за власть на Кубе между «Движением 26 июля» во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой и силами режима Фульхенсио Батисты.

Революция началась 26 июля 1953 года и эпизодически продолжалась до победы восставших 1 января 1959 года. Ее результатом стало установление на Кубе режима социалистической республики. В середине 70-х годов завершился процесс формирования Коммунистической партии Кубы, была разработана Конституция страны и созданы постоянно действующие органы власти республики — Государственный совет, Совет министров Кубы и Национальная ассамблея.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Рауль Кастро , Фидель Кастро
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