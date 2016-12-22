В ОПЕК ответили на обвинения в искусственном завышении цен на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в пятницу заявил, что организация заинтересована в росте и процветании США, передает Reuters. Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что ОПЕК​ искусственно завышает цены на нефть.



Баркиндо отметил, что ОПЕК позиционирует себя как «друзья США».



По его словам, благодаря подписанию организацией декларации о сотрудничестве 24 стран — производителей нефти в декабре 2016 года нефтяную индустрию удалось спасти от неминуемого краха.

Ранее 20 апреля Трамп заявил , что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. «Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!» — написал он в Twitter.

Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила $74 за баррель 19 апреля во время торгов в Лондоне, американский бренд WTI также вернул себе показатели ноября 2014 года, стоимость одного барреля этой нефти — $69. Рост цен трейдеры объяснили снижением запасов сырой нефти в США и снижением поставок из Саудовской Аравии.



Глава Минэнерго России Александр Новак 20 апреля допустил возможность повышения цен на нефть до $80 в апреле, отметив, что не считает ее фундаментально обоснованной.