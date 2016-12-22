Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) искусственно завышает цены на нефть. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!» — написал он.

По его словам, в этой ситуации нет «ничего хорошего». Трамп добавил, что действия ОПЕК являются неприемлемыми.

Накануне цена на нефть марки Brent пробила отметку $74 за баррель, впервые с ноября 2014 года. На пике цена барреля Brent достигла отметки $74,43. При этом стоимость нефти марки WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.

По состоянию на 15:00 мск 20 апреля, ​цена на нефть марки Brent составила до $73,19 за баррель, WTI — $67,66 за баррель.