Цена барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила $74

В ходе торгов в Лондоне нефть марки Brent продолжила восходящий тренд и пробила отметку $74 за баррель. Так дорого Brent в последний раз стоила в ноябре 2014 года

Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подорожала до рекордного с ноября 2014 года уровня. На пике цена барреля Brent достигла отметки $74,43, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше $74 цена барреля Brent поднялась впервые с 27 ноября 2014 года.

Стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.



Цены на нефть вошли в восходящий тренд в июне 2017 года, тогда на локальных минимумах за баррель Brent на бирже давали около $44. В январе 2018 года цена достигла уровня $70 за баррель, после чего произошел откат до уровня $61. В феврале восходящий тренд возобновился, 11 апреля стоимость барреля Brent преодолела отметку $73.

Как сообщает Reuters, повышение цены трейдеры связали со снижением запасов сырой нефти в США ​и сокращением поставок из Саудовской Аравии.

По мнению аналитика OCBC Барнабаса Гана, повышение цены является «премией за риск» из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке. «Эти премии за риск довольно недолговечны, и инвесторы, вероятно, будут способствовать снижению цены, поскольку напряженность ослабевает», — сказал он.

«Саудитам и их коллегам в ОПЕК нужны высокие цены на нефть для сохранения поступлений в бюджет и проведения дорогостоящей программы реформ. Так что они будут продолжать выжимать лимон, пока у них есть шанс», — сказал агентству Грег Маккенна, главный рыночный стратег брокерской компании AxiTrader.

С начала сокращения поставок запасы сырой нефти постепенно снижались с рекордных уровней до долгосрочных средних уровней.

Накануне Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти упали на 1,1 млн барр. за неделю до 13 апреля, до 427,57 млн барр., что близко к пятилетнему среднему уровню около 420 млн барр.