Лавров назвал шантажом угрозы США в адрес Турции по сделке с С-400

Заявления о возможных санкциях США в отношении Турции в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются попыткой шантажа, призванной обеспечить недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице министерства в Twitter.



«То, что заявил господин Митчелл (Уэсс, помощник госсекретаря США. – РБК), что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит у России С-400, то это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал Лавров.



По мнению главы МИДа, необходимо, чтобы в сфере торговли оружием сохранялись такие принципы как отказ от поставок дестабилизирующих вооружений, торговля с негосударственными субъектами, а конкуренция должна быть «неоснованной на преимуществах, которые получены незаконным путем, вроде односторонних санкций».



18 апреля Митчелл заявил, что в случае покупки Турцией С-400, страна может оказаться под санкциями. Он посоветовал Анкаре помнить о рисках сотрудничества с Россией, не идя на «стратегические уступки Москве ради достижения тактических целей».



9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения купить у России С-400, несмотря на новые санкции США, под которые попал «Рособоронэкспорт». Как ожидается, поставка систем Турции произойдет в июле 2019 года.