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Лавров назвал шантажом угрозы США в адрес Турции по сделке с С-400
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Лавров назвал шантажом угрозы США в адрес Турции по сделке с С-400
Политика, 15:08
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Лавров назвал шантажом угрозы США в адрес Турции по сделке с С-400

Заявления о возможных санкциях США в отношении Турции в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются попыткой шантажа, призванной обеспечить недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице министерства в Twitter.

«То, что заявил господин Митчелл (Уэсс, помощник госсекретаря США. – РБК), что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит у России С-400, то это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал Лавров.

По мнению главы МИДа, необходимо, чтобы в сфере торговли оружием сохранялись такие принципы как отказ от поставок дестабилизирующих вооружений, торговля с негосударственными субъектами, а конкуренция должна быть «неоснованной на преимуществах, которые получены незаконным путем, вроде односторонних санкций».

18 апреля Митчелл заявил, что в случае покупки Турцией С-400, страна может оказаться под санкциями. Он посоветовал Анкаре помнить о рисках сотрудничества с Россией, не идя на «стратегические уступки Москве ради достижения тактических целей».

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения купить у России С-400, несмотря на новые санкции США, под которые попал «Рособоронэкспорт». Как ожидается, поставка систем Турции произойдет в июле 2019 года.

Теги: С-400 , Санкции , Турция , Сергей Лавров
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