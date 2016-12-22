Из-за беспорядков в Ереване возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков в Ереване. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовнее дело возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 225 Уголовного кодекса Республики Армения (организация массовых беспорядков).

Отмечается, что с 13 апреля член политсовета партии «Гражданский договор» Никола Пашинян проводит в Ереване митинги, в ходе которых неоднократно были нарушены ​требования закона «О свободе собрания». Участники собраний мешали жителям передвигаться по городу и нарушали деятельность работы организаций.

Несмотря на требования полиции, участники митинга прорвались в здание Общественного радио, нанесли ущерб имуществу компании и телесные повреждения сотрудникам.

Кроме того, 16 апреля протестующие напали на полицейских на проспекте Баграмяна и нанесли ущерб государственной собственности.

В понедельник протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре Еревана, чтобы не позволить депутатам войти в здание Национального собрания и выбрать экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром.

Пашинян проводит акции протеста с 31 марта. Он выступает против возможного назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром.