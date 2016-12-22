Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск

Представитель задержанного на Украине судна «Норд», принадлежащего Керченскому рыбколхозу имени Первого мая, Анна Шевелева рассказала РБК про снятие Госпогранслужбой Украины (ГПУ) с рейса в Минск семерых членов экипажа этого судна.

По ее словам, два члена экипажа рано утром 19 апреля покинули Украину через Белоруссию по загранпаспортам, выданным российским консульством. Однако еще семерых членов экипажа пограничные службы Украины не выпустили.

«Задержание семерых членов экипажа в аэропорту происходило практически с применением силы, для этого была направлена команда различных украинских служб вдвое большая по количеству. В настоящее время семь членов экипажа остаются на Украине», — пояснила Шевелева.

Капитан судна Владимир Горбенко, по ее словам, тоже находится на Украине, стороны в настоящее время «формируют правовую позицию».

По словам Шевелевой, у членов экипажа были незаконно изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что моряки — граждане Украины. Шевелева отметила, что ни моряки, ни ГПУ не предоставили документов, которые бы подтверждали украинское гражданство задержанных.

Она добавила, что ​судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту Бердянска.

О том, что семерых членов экипажа «Норда» сняли с рейса в Минск, ранее сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Двое моряков успели вылететь в Белоруссию. В ведомстве считают, что моряки «обманным путем» выехали из страны, поскольку «транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов команды судна».

Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский не смог подтвердить или опровергнуть информацию о въезде в страну двух моряков «Норда».

Экипаж судна «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Поскольку украинская сторона считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, из-за захода траулера в порты Крыма его экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы. Киев считает членов экипажа гражданами Украины. На членов экипажа наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Капитану «Норда» Горбенко ​грозит до пяти лет лишения свободы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», также против него выдвинуто обвинение в незаконном рыбном промысле. Он вышел из СИЗО под залог, ему запрещено покидать Украину и посещать Крым.