Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,43 60,48 EUR Нал. 76,16 74,78 USD Бирж. 60,85 -0,00 EUR Бирж. 75,15 -0,14 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8227,80 +108,00 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,68 -0,15% DJIA 24665,86 -0,33% Nasdaq 7238,03 -0,78% FTSE 7328,92 +0,16%
Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск
Лента новостей
В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание МИДа 22:54, Общество Бывшего замглавы ФСИН Коршунова обвинили во взятках 22:37, Общество Церковное обострение: зачем Порошенко обратился к вселенскому патриарху 22:37, Политика Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда» 22:34, Политика Сборная России по хоккею проиграла в первом матче после ухода Знарка 22:26, Спорт Ликсутов назвал срок запуска смешанного движения по путям наземного метро 22:13, Общество Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск 21:51, Общество Детский омбудсмен осудила идею запретить коляски с детьми в метро 21:29, Общество Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы 21:21, Политика Нефинансовый консалтинг — основной драйвер private banking 21:03, Партнерский материал МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США 20:59, Политика В Петербурге задержали двух подозреваемых в терроризме 20:45, Общество В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram 20:45, Технологии и медиа СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Италии по футболу 20:38, Спорт СК показал видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 20:34, Общество Суд Лондона арестовал яхту Ахмедова за $492 млн из-за иска бывшей жены 20:21, Общество Новые должности получили еще 12 участников конкурса «Лидеры России» 20:07, Общество Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft 20:07, Технологии и медиа Посольство России заявило о «впрыснутом» в кровь Юлии Скрипаль химикате 20:04, Политика ФИФА закрыла дело о допинге в отношении футболиста сборной России 20:03, Спорт Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram 20:00, Технологии и медиа ОАК и «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного МС-21 19:57, Бизнес Умер актер из фильма «На игле» 19:45, Общество Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать 19:27, Экономика В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии 19:27, Политика Дорогой отдых: когда покупать доллары и евро в преддверии отпусков 19:17, Деньги Во ФСИН заявили о непричастности сотрудников СИЗО к смерти Пшеничного 19:15, Общество Омбудсмен Федотов сообщил о массовых нарушениях прав человека в Дагестане 19:15, Общество
Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск
Общество, 21:51
0
Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск

Представитель задержанного на Украине судна «Норд», принадлежащего Керченскому рыбколхозу имени Первого мая, Анна Шевелева рассказала РБК про снятие Госпогранслужбой Украины (ГПУ) с рейса в Минск семерых членов экипажа этого судна.

По ее словам, два члена экипажа рано утром 19 апреля покинули Украину через Белоруссию по загранпаспортам, выданным российским консульством. Однако еще семерых членов экипажа пограничные службы Украины не выпустили.

«Задержание семерых членов экипажа в аэропорту происходило практически с применением силы, для этого была направлена команда различных украинских служб вдвое большая по количеству. В настоящее время семь членов экипажа остаются на Украине», — пояснила Шевелева.

Капитан судна Владимир Горбенко, по ее словам, тоже находится на Украине, стороны в настоящее время «формируют правовую позицию».

Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство
Общество

По словам Шевелевой, у членов экипажа были незаконно изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что моряки — граждане Украины. Шевелева отметила, что ни моряки, ни ГПУ не предоставили документов, которые бы подтверждали украинское гражданство задержанных.

Она добавила, что ​судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту Бердянска.

О том, что семерых членов экипажа «Норда» сняли с рейса в Минск, ранее сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Двое моряков успели вылететь в Белоруссию. В ведомстве считают, что моряки «обманным путем» выехали из страны, поскольку «транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов команды судна».

Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский не смог подтвердить или опровергнуть информацию о въезде в страну двух моряков «Норда».

Украинские пограничники сняли семь членов экипажа «Норда» с рейса в Минск
Общество

Экипаж судна «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Поскольку украинская сторона считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, из-за захода траулера в порты Крыма его экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы. Киев считает членов экипажа гражданами Украины. На членов экипажа наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Капитану «Норда» Горбенко ​грозит до пяти лет лишения свободы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», также против него выдвинуто обвинение в незаконном рыбном промысле. Он вышел из СИЗО под залог, ему запрещено покидать Украину и посещать Крым.

Теги: Минск , рыболовецкое судно , Госпогранслужба Украины
Главное
МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США Политика
Материалы по теме
Украинские пограничники сняли семь членов экипажа «Норда» с рейса в Минск Общество
Капитану задержанного судна «Норд» запретили выезжать в Крым Общество
Украинские пограничники опять не пустили экипаж судна «Норд» в Россию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.