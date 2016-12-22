Капитану задержанного судна «Норд» запретили выезжать в Крым

Суд запретил капитану задержанного пограничниками Украины российского судна «Норд» Владимиру Горбенко ​посещать Крым. На время досудебного следствия капитан будет находиться у родственников в Мелитополе в Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря находящейся в Киеве крымской прокуратуры Татьяну Тихончик.

В отношении Горбенко, по словам пресс-секретаря, сейчас действуют не исключающие друг друга две меры пресечения по двум подозрениям. «По первому (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) — залог и обязательство каждый понедельник являться к следователю в Главное управление СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По второму (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом) — личное обязательство, которое тоже предусматривает необходимость являться к следователю, а также запрет на посещение оккупированного Крыма», — пояснила Тихончик.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Экипаж из девяти человек заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Украина считает полуостров своей, временно оккупированной территорией.

По данным Генпрокуратуры Украины, Горбенко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). 10 апреля он был отпущен под залог 35 тыс. гривен (примерно 80 тыс. руб.).

На следующий день украинская прокуратура выдвинула против Горбенко обвинение еще по одной статье — 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).