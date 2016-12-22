Минэкономразвития объяснило обращение Москвы в ВТО из-за пошлин США

В Минэкономразвития России прокомментировали требования Москвы провести в рамках ВТО консультации с США по поводу введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Хотя США обосновывают эти меры как требующиеся для защиты интересов национальной безопасности, по их характеру и сути они являются специальными защитными мерами, применение которых регламентируется Соглашением о защитных мерах ВТО. Этой позиции придерживается и ряд других членов ВТО», — уточняется в сообщении МЭР. Аналогичные запросы о консультациях США ранее направили Китаем, Евросоюз и Индия.

В ведомстве отметили, что члены ВТО имеют право вводить специальные защитные меры, когда возросший импорт какого-либо товара из третьих стран наносит или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям. «При этом член ВТО, который применяет такую меру, должен стремиться сохранить в значительной степени эквивалентный уровень уступок другим членам ВТО», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Консультации — это первый этап процедуры, направленной на сохранение эквивалентного уровня уступок. Если по их результатам стороны не договорятся, «пострадавший» член ВТО может ввести встречные защитные меры, компенсирующие его потери.

Ранее 19 апреля Россия потребовала провести в рамках ВТО консультации с США по поводу введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий. В заявлении, опубликованном на сайте ВТО отмечается, что США нарушили правила организации и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления.



Президент США Дональд ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики 9 марта. Причиной для введения пошлин послужило расследование Министерства торговли США, в котором говорится, что импорт этих металлов грозит «национальной безопасности» страны и подрывает позиции американских металлургов.

С заявлениями об угрожающем нацбезопасности США импорте металлов не согласились Россия, Китай, Индия и ЕС.​ Минпромторг оценил возможный ущерб для России от новых пошлин США в $3 млрд. КНР 1 апреля ввела ответные пошлины на 128 американских товаров, что привело к эскалации конфликта между государствами. 4 апреля Вашингтон опубликовал список из 1300 китайских товаров, на которые могут быть введены пошлины.