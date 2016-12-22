Полиция задержала в Ереване 100 демонстрантов

Полиция задержала 100 демонстрантов, участвующих в акциях протеста в Ереване, сообщили РБК в пресс-службе полиции Армении.



Утром 19 апреля сообщалось о 20 задержанных. По данным полиции, протестующие под руководством лидера оппозиции Николы Пашиняна попытались заблокировать входы в правительственные здания.



Протесты начались в Армении 13 апреля. Участники акций выступают против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Парламент Армении назначил его на этот пост 17 апреля на фоне протестов. В тот же день Никол Пашинян объявил «бархатную революцию». МИД России призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Ереване.