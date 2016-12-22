Полиция задержала 20 участников протестной акции в Ереване

Полиция Армении задержала 20 участников акции протеста, которые на площади Республики в Ереване во главе с лидером оппозиционной партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном пытались заблокировать входы в правительственные здания. Об этом изданию Aysor.am ​сообщили в пресс-службе полиции.

Как говорится на сайте полиции республики, протестующие пришли к резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, а затем и к другим зданиям государственных органов и заблокировали входы. Организаторы акции призывали демонстрантов войти в эти здания. «Это неизбежно привело к задержанию и привлечению к административной ответственности правонарушителей», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что такие действия «сопряжены с наибольшей опасностью, особенно в условиях участия несовершеннолетних». «Призываем граждан, участвующих в собрании несовершеннолетних, их родителей проявлять бдительность, не поддаваться на так называемые «сюрпризные» провокации организатора собрания», — добавили в правоохранительных органах.

Акции протеста начались в Ереване с 13 апреля. Демонстранты выступили против того, чтобы бывший президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром страны. Несмотря на протесты, парламент 17 апреля избрал его главой правительства.

В тот же день Никол Пашинян объявил «бархатную революцию». Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков). В связи со сложившейся ситуацией российский МИД призвал избегать мест массового скопления людей.