Создатель «Новичка» рассказал о дважды перенесенном отравлении веществом

Бывший сотрудник филиала Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) в Шиханах, один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев заявил РБК, что пережил отравление этим ядом, а другой участник программы разработки Вил Мирзаянов это вещество «и в руках-то никогда не держал».

«Я дважды сам поражался. Правда, принимал вовремя все меры и, как видите, жив-здоров. А над Мирзаяновым мои бывшие коллеги уже давно смеются», － сказал Углев.

Ученый рассказал, что 15 лет проработал в филиале ГОСНИИОХТ в Шиханах. Сначала, по его словам, работал в научной группе химика Петра Кирпичева, в составе которой в декабре 1975 года и получил первый образец А-234 (он же «Новичок». — РБК), а затем был руководителем этой группы до 1990 года.

Ранее между Вилом Мирзаяновым и Владимиром Углевым возник спор о свойствах «Новичка», которым, как считает Лондон, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Мирзаянова, вещество полностью растворяется в воде. Об этом же говорил еще один работавший над «Новичком» ученый Леонид Ринк.

В то же время Углев уверен, что заявление о распаде вещества под воздействием влаги не соответствует действительности. Он утверждает, что «представители так называемого «Новичка» очень устойчивы к водному и водно-основному гидролизу».

По словам Мирзаянова, Углев работал с ним в одной организации, однако не имел отношения непосредственно к разработке этого вещества, а занимался под руководством автора-разработчика «Новичка» Петра Кирпичева технической работой. «Углев работал в группе Петра Кирпичева старшим инженером, он не научный сотрудник, он просто инженер, исполнитель, мыл посуду и делал то, что приказывал Кирпичев, а сейчас он хочет выдать себя за ученого», — говорил Мирзаянов.