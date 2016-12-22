Швейцарский Sulzer оценил потери от санкций США в $10 млн

Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, часть акций которого принадлежит группе компаний «Ренова» российского бизнесмена Виктора Вексельберга, оценил одномоментный эффект от санкций США примерно в 10 млн франков (около $10 млн). Об этом говорится в сообщении компании.

«Операции Sulzer возвращаются к норме, клиенты остаются лояльными компании. Однократный эффект от санкций США оставляет около 10 млн швейцарских франков, этот убыток будет расцениваться как неоперационный», — сообщает концерн.

Sulzer специализируется на промышленном и, в частности, насосном оборудовании. Новые ограничения Минфина США затронули концерн, так как контрольным пакетом в нем владела «Ренова» Виктора Вексельберга, обозначенного в санкционном списке от 6 апреля. Чтобы избежать ограничений, 8 апреля Sulzer решил выкупить у «Реновы» 5 млн акций (около 15%). Сделка была закрыта 12 апреля.

Таким образом, доля «Реновы» снизилась с 63,42 до 48,83%, а швейцарский концерн перестал быть объектом американских мер. Sulzer стала владеть 15,24% собственных акций и «возобновила нормальную деятельность на мировом рынке». 15 апреля швейцарский концерн возобновил операции в долларах.

Группа «Ренова» Вексельберга оказалась среди полутора десятков компаний, которые 6 апреля попали под санкции Минфина США. Поводом для данной акции американские власти назвали причастность включенных в список бизнесменов и компаний к внешней политике Кремля и получение от нее «прибыли».

«Ренова» не только лишилась контрольного пакета в Sulzer, но и потеряла возможность получить дивиденды в размере $132 млн от своих швейцарских компаний, опасающихся попасть из-за этого под санкции. Ограничения также не дали Вексельбергу продать GV Gold свой золотодобывающий актив «Золото Камчатки».