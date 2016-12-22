Швейцарская Sulzer выкупила акции у «Реновы» и вышла из-под санкций

«Ренова» Виктора Вексельберга завершила передачу швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 млн его акций. Об этом сообщает пресс-служба компании, штаб-квартира которой находится в швейцарском Винтертуре.

Таким образом, доля принадлежащих «Ренове» акций Sulzer снизилась с 63,42% до 48,83%. После сделки Sulzer владеет 15,24% собственных акций. В компании отметили, что после завершения передачи акций Sulzer больше не является «объектом санкций по закону США».

«Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке», — говорится в сообщении.

Бизнес-процессы Sulzer нарушились после того, как Минфин США ввел в пятницу, 6 апреля, новые санкции против российских компаний, бизнесменов и чиновников. В санкционный список, в частности, попал Виктор Вексельберг и «Ренова». 8 апреля «Ренова» подписала обязывающее соглашение о продаже 5 млн акций Sulzer самой компании.