Связанный с «Реновой» концерн сообщил о разморозке операций в долларах

Швейцарский концерн Sulzer, связанный с группой «Ренова» Виктора Вексельберга, разблокировал все операции в долларах, ранее заблокированные после введения новых антироссийских санкций. Об этом «РИА Новости» сообщил глава по внешним и внутренним связям концерна Райнер Вайхофен.

По его словам, работа концерна в США вернулась в нормальный режим. Бизнесс-процессы Sulzen были нарушены ввиду новых санкций США, введенных 6 апреля. В списке российских компаний, бизнесменов и чиновников также значилась «Ренова» и Виктор Вексельберг.

Восьмого апреля «Ренова» подписала соглашение о продаже 5 млн акций (14,59%) Sulzer самому концерну. В связи с этим доля принадлежащих «Ренове» акций Sulzer уменьшилась с 63,42% до 48,83%, сделка была завершена 12 апреля. Представитель Вайховена в ответ на запрос РБК пояснил, что Вексельберг получит деньги от сделки только в случае отмены американских санкций. По информации Bloomberg, средняя стоимость проданного пакета акций составляет $561 млн.