Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне

Белый дом ведет прямые переговоры с руководством КНДР на самом высоком уровне, заявил президент США Дональд Трамп. В то же время Трамп допустил, что усилия по организации переговоров с Ким Чен Ыном могут не привести к успеху

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США ведут прямые переговоры с Северной Кореей на «чрезвычайно высоком уровне», заявил президент Дональд Трамп на встрече с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает Reuters.

«У нас были прямые переговоры на очень высоком уровне, чрезвычайно высоком уровне, с Северной Кореей», — сказал Трамп во время фотосессии с Абэ. «Посмотрим, как всегда говорят, посмотрим, что будет, потому что в конечном итоге засчитывается результат, а не сами встречи или наши размышления о них», — добавил Трамп.

Он не стал уточнять, кто участвует в переговорах с обеих сторон и какой уровень нужно считать «чрезвычайно высоким».

В то же время президент США допустил, что усилия по организации переговоров на высшем уровне могут не увенчаться успехом и его переговоры с Ким Чен Ыном не состоятся.

Ранее 9 апреля Трамп заявил, что ожидает встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Он подтвердил, что Пхеньян готов к обсуждению денуклеаризации, и высказал надежду, что такую сделку удастся заключить. «Я думаю, что обе стороны отнесутся к этому с большим уважением, и, я надеюсь, мы сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи», — сказал он тогда.

«Надеюсь, что у нас будут отношения, которые будут сильно отличаться от тех, которые сохранялись долгие, долгие годы», — добавил американский президент. Он отметил, что заключить такое соглашение с Северной Кореей было бы легче десять лет назад.

