Трамп назвал условие отказа от встречи с лидером КНДР

Выступая на пресс-конференции после встречи с японским премьером Синдзо Абе во Флориде, Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном станет «успехом мирового масштаба». «А если я решу, что она не будет успешной, то ее и не будет», - цитирует Трампа телекомпания CNN. «Если встреча, на которой я присутствую, оказывается неплодотворной, то я с нее ухожу», - объяснил американский президент.
При этом Трамп заявил, что сейчас позиции Америки в вопросах отношений с КНДР «сильны как никогда». «Такого еще не было ни при отце Ким Чен Ына, ни при его деде (Ким Ир Сене – РБК)», - заявил глава Белого дома.
Обсуждая денуклеаризацию Корейского полуострова, Трамп заявил, что намерен добиваться уничтожения ядерного оружия «в идеале по всему миру».
Накануне Трамп рассказал о том, что встречу с Ким Чен Ыном провел директор ЦРУ Майк Помпео, который съездил в Пхеньян. «Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Сейчас прорабатываются детали саммита», — написал президент США в Twitter.О том, что директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый Трампом на пост нового госсекретаря США, совершил тайный визит в Северную Корею, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ранее со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post (WP). О поездке Помпео в КНДР сообщало со ссылкой на источники и агентство Reuters.
По данным WP, Помпео должен был заложить основы для прямых переговоров между лидерами США и КНДР о ядерном разоружении Северной Кореи.