Трамп назвал условие отказа от встречи с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его скорые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут успешными. В противном случае глава Белого дома не будет в них участвовать

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Выступая на пресс-конференции после встречи с японским премьером Синдзо Абе во Флориде, Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном станет «успехом мирового масштаба». «А если я решу, что она не будет успешной, то ее и не будет», - цитирует Трампа телекомпания CNN. «Если встреча, на которой я присутствую, оказывается неплодотворной, то я с нее ухожу», - объяснил американский президент.

При этом Трамп заявил, что сейчас позиции Америки в вопросах отношений с КНДР «сильны как никогда». «Такого еще не было ни при отце Ким Чен Ына, ни при его деде (Ким Ир Сене – РБК)», - заявил глава Белого дома.

Обсуждая денуклеаризацию Корейского полуострова, Трамп заявил, что намерен добиваться уничтожения ядерного оружия «в идеале по всему миру».

Накануне Трамп рассказал о том, что встречу с Ким Чен Ыном провел директор ЦРУ Майк Помпео, который съездил в Пхеньян. «Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Сейчас прорабатываются детали саммита», — написал президент США в Twitter.