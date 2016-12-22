Демонстранты заблокировали здание МИД Армении

Участники акций протеста в Ереване во главе с лидером партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном заблокировали вход в здание Министерства иностранных дел Армении, сообщает портал News.am.



По данным издания, Пашинян призвал протестующих встать напротив дверей министерства и пригласил находящихся в здании людей присоединиться к протесту.

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В полицию доставили 84 участника протестных акций в Ереване, 30 из них отпустили после возбуждения административного дела, сообщает издание Aysor со ссылкой на пресс-секретаря полиции Армении Ашота Агороняна.



Он уточнил, что в отношении отпущенных были возбуждены административные дела по статье 182 (несоблюдение законных требований сотрудника полиции или сотрудника полиции). Наказание за данное правонарушение предполагает выплату штрафа в размере 50 тыс. драмов (около 6 тыс руб.).



Оставшиеся 54 задержанных переданы в следственный орган. Их подозревают в «совершении преступления», сообщает издание.



Оппозиция Армении выступает против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Массовые акции протеста начались в середине апреля. Парламент Армении избрал Сарсяна на должность премьера 17 апреля, за него проголосовали 77 депутатов Национального собрания Армении, против — 17. В ответ депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что объявляет «бархатную революцию».