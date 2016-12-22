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Хейли рассказала об отношениях с Трампом на фоне ситуации с санкциями
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Хейли рассказала об отношениях с Трампом на фоне ситуации с санкциями
Новые санкции США, 18 апр, 23:06
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Хейли рассказала об отношениях с Трампом на фоне ситуации с санкциями

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у нее «прекрасные» отношения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, даже несмотря на то, что у дипломата возникли «трения» с Белым домом после ее «несвоевременного объявления» о новых санкциях Вашингтона в отношении России, передает Reuters.

В воскресенье, 15 апреля, Хейли заявила, что в отношении России грядут новые санкции из-за ее поддержки сирийских властей. Постпред добавила, что ограничения должны быть введены 16 апреля. Однако никаких санкций в понедельник не последовало. В свою очередь глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, комментируя заявление Хейли, сказал, что она «забежала вперед» и что она могла что-то «перепутать на этот счет». При этом он подтвердил, что Белый дом рассматривает вопрос введения новых антироссийских санкций. Во вторник, 17 апреля, Хейли, отвечая на высказывание Кадлоу, сказала, что ей несвойственно путать что-либо. «При всем уважении, я не путаюсь», — подчеркнула дипломат.

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Общаясь с журналистами в штаб-квартире ООН 18 апреля, Хейли заявила, что несмотря на создавшуюся ситуацию, у нее по-прежнему складываются хорошие отношения с Трампом. «Они прекрасные», — сказала она, отвечая на вопрос о ее отношениях с президентом.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских компаний, чиновников и бизнесменов. В санкционный список попали 26 физических и 15 юридических лиц, в том числе 24 россиянина и 14 компаний из России. Среди них — бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Теги: Никки Хейли , Дональд Трамп , антироссийские санкции
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