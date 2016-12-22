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Итальянская Eni не станет выходить из сделки с «Роснефтью»
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Итальянская Eni не станет выходить из сделки с «Роснефтью»
Новые санкции США, 18 апр, 22:26
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Итальянская Eni не станет выходить из сделки с «Роснефтью»

Итальянская нефтегазовая компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с «Роснефтью», несмотря на новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава Eni Клаудио Дескальци, сообщает Reuters.

«Мы, конечно, не вышли [из сделки с «Роснефтью»], мы с ними работаем. Нам нужно понять, почему были введены новые санкции и как они будут применяться, но мы не прекращаем отношения с «Роснефтью», — заверил Дескальци.

Он добавил, что после того, как в первой поисково-оценочной скважине в Черном море не оказалось нефти, Eni будет продвигаться на север и бурить скважины в Баренцевом море.

В конце марта Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря, сообщали источники РБК. Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев в беседе с РБК отмечал, что геологоразведочная деятельность «Роснефти» на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое технологическое оборудование.

В январе 2018 года глава совета директоров Eni Эмма Марчегалья объявила о приостановке бурения скважины с «Роснефтью» в Черном море из-за санкций. При этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с РБК подчеркивал, что бурение не останавливалось. В компании Eni позднее объяснили слова Марчегальи. «Я имела в виду, что мы постоянно следим за тем, чтобы наши действия не нарушали существующие санкции», — отмечали в пресс-службе.

Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России
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Минфин США 6 апреля ввел новые ограничения против российских чиновников, бизнесменов и компаний. «Роснефть» не вошла в новый санкционный список, ее котировки на бирже опустились на 6,29%.

Теги: Eni , Роснефть , Санкции
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