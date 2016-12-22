Донской сообщил об итогах бурения «Роснефти» и Eni на шельфе Черного моря

Компания «Роснефть» и итальянская нефтегазовая компания Eni пока не обнаружили притоков по итогам бурения первой поисково-оценочной скважины на шельфе Черного моря. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской, сообщает ТАСС.

По его словам, компании не представили официальные данные по итогам бурения в Госкомиссию по запасам. «По моим сведениям, притоков не было. Тем не менее, компании нацелены оптимистично на работу по этому объекту», — сказал Донской.

Источник Reuters 21 марта сообщал, что «Роснефть» и Eni не нашли нефть на черноморском шельфе.

В конце января глава совета директоров Eni Эмма Марчегалья сообщила о приостановке бурения скважины с «Роснефтью» в Черном море из-за новых антироссийских санкций со стороны США.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что бурение не останавливалось. По его словам, скважина на черноморском шельфе попадала под условия действующих санкций США, которые запрещали бурить на глубинах более 150 м. Однако Леонтьев подчеркнул, что у Eni есть разрешение на бурение от правительства Италии и органов ЕС, так как лицензии были подписаны задолго до введения ограничительных мер против Москвы.

В пресс-службе Eni позднее пояснили слова Марчегальи. «Я имела в виду, что мы постоянно следим за тем, чтобы наши действия не нарушали существующие санкции», — приводила пресс-служба слова главы компании.

О начале бурения скважины на Западно-Черноморском участке в Черном море «Роснефтью» Eni в декабре 2017 года рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, ресурсная база на участке шельфа может составить до 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа.